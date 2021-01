Inicia HEB registro en linea para aplicación de vacuna contra Covid

La cadena de supermercados HEB con sede en Texas lanzó un portal en línea donde el público eventualmente podrá registrarse para recibir la vacuna COVID-19, pero la compañía dice que no tiene dosis disponibles a partir de ahora.

El sitio web se actualizó por última vez el viernes pasado y eventualmente se utilizará para que los clientes programen citas de vacunas.

“HEB ha solicitado más vacunas COVID-19 del estado de Texas. Una vez que tengamos la vacuna, los clientes elegibles pueden registrarse usando nuestro programador a continuación para recibir una vacuna COVID-19 sin costo alguno ”, dice una sección del sitio web.

