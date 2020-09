Tienda cobra 10 dólares extra a clientes que no hablen inglés y desata críticas

Muchas críticas ha recibido en Twitter un local de Nueva Jersey llamado “Cutter’s Edge”, luego de que se volviera viral una fotografía en donde se muestra el letrero puesto en este negocio, el cual dice: “Habla inglés o paga $10 extra”.

Varios usuarios de esta red social han expresado su crítica y disgusto por dicho letrero, ya que lo consideran un acto de racismo explícito. Además, otros usuarios se percataron de la infinidad de advertencias que el dueño de este negocio ha colocado en ventanas y puerta, los cuales, irónicamente, tienen diversas faltas de ortografía.

El negocio como lo dice su nombre, se dedican a afilar cuchillas y se volvió famoso debido a su polémico letrero donde da preferencia a quienes hablan inglés.

@NJGov @GovMurphy @LtGovOliver @NewJerseyOAG @CoryBooker How do we feel about Cutter’s Edge (345 Lakeview Ave, Clifton NJ) posting this sign that says “Speak English or pay $10 extra?” pic.twitter.com/KYcQICwCzD

Otra cosa que ha llamado la atención es que en el local se exhibe una etiqueta en apoyo al presidente Donald Trump.

USA Today entrevistó al dueño de este negocio, un hombre llamado David Feinberg, el cual se disculpó por el letrero, argumentando que lo había colocado “por frustración” y porque tenía “que sacarlo de su pecho” ya que solamente habla inglés.

Update on Cutters Edge, the knife sharpening biz in my mom's city of #Clifton, #NJ, who posted a sign saying "Speak English or pay $10 more." After a backlash, they've apologized w another sign in which THEIR ENGLISH GRAMMAR is very wrong. Oh, the irony. pic.twitter.com/G24sRRFx1d

— Gina Vergel (@ginavergel7) September 10, 2020