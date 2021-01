Tiene Guardia Nacional 70% de aprobación: AMLO

Compartir esta publicación













El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional, de origen militar, se ha ganado el respeto de la ciudadanía y que ya tiene una aceptación del 70 por ciento, apenas por debajo del 80 por ciento de las Fuerzas Armadas.

“Cuando se le pregunta a la gente sobre la confianza en las instituciones, están casi parejas en aceptación con más de 80 por ciento de aprobación la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, pero ya le sigue la Guardia Nacional con alrededor del 70 por ciento de aceptación”, afirmó López Obrador.

“La Guardia Nacional ya tiene el respeto, ya se está ganando el respeto, la admiración del pueblo, está siendo bien calificada por los ciudadanos, en las encuestas que se están llevando a cabo por el INEGI y otras instituciones”, añadió al inaugurar un cuartel de esa corporación.

Inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional, desde Cotija, Michoacán. https://t.co/odFEuZbli2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2021

El Presidente dijo que la Guardia, creada el 30 de junio de 2019, ya cuenta con casi 100 mil elementos y la comparó con los 40 mil elementos que tuvo la Policía Federal, más de 20 mil encargados de la operación.

López Obrador impulsó a la corporación en acreditar que se trata de una institución diferente, que sirve a la población, que pone orden y al mismo tiempo respeta los Derechos Humanos.

“Esa es otra peculiaridad, es otro distintivo de los nuevos tiempos, ya no es mátalos en caliente, ya no es declarar la guerra, ya no es ojo por ojo y diente por diente, porque si seguíamos así nos íbamos a quedar tuertos o chimuelos todos”, indicó.

Lopez Obrador confió en que a finales de este año se terminen de construir los 266 cuarteles de la Guardia, que serán coordinaciones regionales.

En la inauguración estuvieron también el Gobernador Silvano Aureoles, el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.