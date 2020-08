Tiene Laredo Texas primer día sin fallecimientos

LAREDO, TEXAS.- Aunque los casos de Covid-19 en la ciudad se dispararon levemente en comparación con los últimos cinco días, por primera vez en más de dos meses no hubo fallecimientos.

El informe de las autoridades del Departamento de Salud indicó que el viernes se reportaron 10 mil 482 casos positivos de Covid y ayer la cifra se incrementó a 10 mil 733, es decir, hubo 251 nuevos contagios en 24 horas.

En los últimos cinco días, la cifra diaria de positivos fue muy baja y apenas ayer creció ligeramente.

Sin embargo, la buena noticia fue que por primera vez en más de dos meses, no se registró ninguna muerte por Covid-19 en la ciudad al mantenerse la misma cifra de 242 registrada el viernes, cuando murieron seis personas.

El reporte completo de las autoridades indicó que hasta ayer se habían aplicado 34 mil 723 pruebas con saldo de 10 mil 733 positivos, 9 mil 746 personas recuperadas, 242 muertes y 142 pacientes internados en el hospital.

Las autoridades de salud estiman que poco a poco la curva de Covid-19 en la ciudad comienza a aplanarse, pero no debe bajarse la guardia.

El doctor Víctor Treviño, autoridad médica en Laredo, pidió a la comunidad mantener la distancia social, usar cubrebocas, quedarse en casa y solamente salir para actividades esenciales, no organizar reuniones sociales y lavarse las manos frecuentemente.

Uno de los mejores indicadores de la baja de la pandemia es el de pacientes hospitalizados, cifra que ayer fue de apenas 142, mientras hace dos semanas no bajaba de 190 diarios.

