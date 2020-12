Tienen bebé 20 niñas entre 12 y 14 años

Compartir esta publicación













Este 2020, 20 niñas menores de 15 años (entre 12 y 14 años) tuvieron por primera vez su primer hijo, en el Hospital Materno Infantil, antes Civil. “De enero a octubre hemos tenido mil 703 nacimientos, de esa cifra 19 son niñas menores de 15 años, más una que va en noviembre, es decir 20 mujercitas que ya son madres”, expresó Jorge Pérez Santos, director de este nosocomio.

Mientras que de 15 a 19 años se han registrado 509 nacimientos. “De enero a octubre son 472, más las 37 en noviembre, lo que nos suma 509, problemática que considero alta, porque como médico, ser humano no puedo aprobar que sean adolescentes, porque yo los ubico en los planteles escolares, no como mamás o papás, afortunadamente llevamos 20, en menores de 15 años, 20 nacimiento en niñas que para mi son muchas, porque a mí me hubiera gustado que fueran cuatro o cinco, no 20”, confió el galeno.

Indicó que en el caso de las jóvenes de 15 a 19 años, las cifras son elevadas, ya que deberían estar estudiando y no cuidando a un bebé. “La de 19 años está saliendo de la Preparatoria y estudiando la universidad, aquí están a esta edad practicando como mamás, entonces es muy alto los 509 jóvenes menores de 19 siendo madres”, expresó.

Dijo que cerrando noviembre serán alrededor de mil 850 nacimientos, un año demandante en cuanto trabajo ya que en comparación con el anterior hay 20% de nacimientos en este hospital.

“Nosotros durante la pandemia el hospital General cerró sus puertas para convertirse en atención covid por lo que todas las mujeres que eran atendidas fueron canalizadas con nosotros, por lo que este año cerraremos con más de 2 mil nacimientos”, manifestó el director del Materno Infantil.

Finalmente, recomendó a la población a cuidarse y no bajar la guardia, usar cubrebocas, respetar la sana distancia y lavarse las manos, y evitar salir si no es necesario, especialmente las embarazadas deben de cuidarse mucho.