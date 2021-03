Tienen Laredos una defunción por el Covid-19

La Ciudad de Laredo reveló ayer seis nuevos contagios y una defunción asociada al Covid-19 en las últimas 24 horas.

Desde marzo a la fecha la ciudad ha realizado 306 mil 654 pruebas para detectar el coronavirus en 42 mil 839 pacientes, de los cuales 41 mil 899 ya se han recuperado, mientras que 145 aún tienen el virus.

La tasa de hospitalización se encuentra en un 6.46% con 32 personas internadas, de las cuales 14 están en unidades de cuidados intensivos.

Nuevo Laredo reportó ayer a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas solo dos contagios por coronavirus en la ciudad (sin fallecimientos) para sumar 4 mil 805 diagnósticos positivos y 690 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en este puerto fronterizo.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden lista de espera de vacunas

Aunque la tendencia es a la baja, se exhorta a los ciudadanos de ambos lados de la frontera no bajar la guardia ni relajar las medidas, pues es motivo para que se puedan presentar más contagios, principalmente en esta temporada en la que se acercan días de descanso.

Se recomienda continuar con las medidas como el uso de cubrebocas, guardar distancia y lavarse las manos.

COVID-19 UPDATE (03/07): Hospitalization rate is at 6.46% (-2 hospitalizations from 03/06) with 14 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/WPMluzO1Ba

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 7, 2021