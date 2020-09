Tienen problemas para estudiar a distancia

Compartir esta publicación













Algunos niños del poniente enfrentarán problemas para tomar clases en línea; no tienen televisor o computadora, sólo el celular y la señal no siempre llega al sector; con estas carencias el aprovechamiento no es igual, hace falta el maestro y habrá un atraso”, estimó el profesor Efraín de la Cruz Manuel, encargado de la escuela en las colonias Los Artistas-Praderas del Mezquital.

El maestro manifestó que no es lo mismo estar frente al alumno en el salón impartiendo la clase que estudiar con un celular en este nuevo ciclo escolar auxiliados por padres de familia que no saben cómo apoyar a sus hijos y peor aún si son extranjeros.

“Nuestros alumnos en el poniente tendrán dificultades para estudiar, no le dan una continuidad al libro ni llevan un programa ni planeación adecuada como debe de ser, hace falta el maestro”, señaló.

La ausencia del mentor frente a los niños aunados a la carencia de equipo incluso el celular que en ocasiones sólo la familia cuenta con uno y el padre se ausenta para trabajar, el niño no es constante con sus clases.

“Algunos padres de familia nos critican a los profesores, pero ahora ya se dieron cuenta que si hacen falta los maestros y los papas no pueden con la educación de sus hijos de hecho una madre de familia me dijo “Profe si yo no le entiendo lo que explican, menos mi niño”, comentó.

De la Cruz Manuel manifestó que entiende el sentir de los padres porque él también es padre de familia y al verse imposibilitados para auxiliar y apoyar en el estudio en línea a sus hijos, se desesperan.

“Me doy cuenta lo que están pasando los padres con sus hijos, en mi opinión como padre de familia y no como maestro en realidad hace falta el maestro. Ahí donde estamos son pura gente que viene de fuera, de otros estados o de otros países”, destacó.

Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua son algunas de las nacionalidades de los padres que manifiestan que el sistema educativo es distinto en sus países de origen que el de México lo que empeora más la enseñanza aprendizaje.

“En Honduras por ejemplo les enseñan diferente, me han explicado y enseñado cómo trabajan allá, es distinto; una división, por ejemplo, él no se coloca donde nosotros, la colocamos arriba, se coloca a un lado como si fuera la raíz cuadrada”, indicó.

La manera de trabajar dentro del sistema educativo en otros países es diferente al mexicano, lo que imposibilita a los padres de origen centroamericano apoyar a sus hijos, además de estar ausentes por jornadas completas para ganar el sustento.

“Así como vamos la verdad hay niños que estando en clases no aprenden, ahora con esto es peor, existen mamás que con la misma confianza con los niños no les hacen caso, no es lo mismo que esté el alumno frente al maestro a que los padres estén frente a sus hijos”, especificó.

Efraín de la Cruz, encargado de la escuela en Los Artistas

En su opinión con este nuevo sistema educativo debido a la pandemia del Covid-19, les está dejando una carencia que no les lleva a un avance en el aprendizaje con los niños en este sector del poniente.

“Yo me he encontrado con alumnos y les he preguntado ‘¿qué estudias, cuarto o quinto grado? ¿Tomas las clases por línea? Y me responden “A veces maestro, cuando mi mamá estaba” y lo cuestiono ¿y cuándo no está tu mamá? Me decían ‘Pues no la veíamos’. No hay continuidad en las clases”, volvió a señalar el docente.

Agregó que ahí está la responsabilidad de los padres de familia con los hijos, ahora si se dan cuenta de la importancia del maestro.

“La mayoría de nuestros padres de familia no tienen el conocimiento básico que debe de ser para apoyar a los niños, además existe mucho analfabetismo en estos sectores, llegan de fuera y se quedan aquí, la gente que formamos la ciudad de Nuevo Laredo, somos la mayor parte foráneos”, dijo.

Debido a la situación económica, salen de sus pueblos de origen buscando trabajo, se cuenta que los salarios son distintos si cuentan con empleo se les pagan las jornadas muy barato y en la frontera es distinto.

“Con sesenta o cincuenta pesos no vas a comer al día, peor si tienen tres o cuatro chiquitines, tienes que buscar una mejor forma de cómo solventar los gastos y emigran a la frontera.

Finalizó el profesor Efraín de la Cruz Manuel que si habrá un atraso educativo con los alumnos del poniente, sin televisión, mucho menos computadora tan solo el celular familiar y sin señal regular, es difícil que los niños se conecten con frecuencia en línea para tomar sus clases.