Tiger Woods sufre accidente automovilístico; está hospitalizado (VIDEO)

Tiger Woods se encuentra hospitalizado luego de sufrir un grave accidente automovilístico en Los Ángeles, reportaron medios de Estados Unidos.

La leyenda del golf resultó herido luego de que su camioneta volcara, por lo que tuvo que ser extraído del vehículo con máquinas especiales por parte de Bomberos, informaron las autoridades.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Woods, sin embargo trasciende en diversos medios que fue trasladado al hospital con las dos piernas rotas.

TE PUEDE INTERESAR: Exboxeador y peleador de MMA es acusado de explotación sexual

De acuerdo con la información de las autoridades, el vehículo que Tiger Woods conducía se salió de la carretera. Tiger era el único ocupante de la camioneta.

El golfista de 45 años, estaba por participar en el torneo anual de golf Genesis Invitational en el Riviera Country Club en Pacific Palisades, cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles, informó la revista TMZ.

This is live scene footage of where @TigerWoods crashed this morning in Rolling Hills Estates in Southern California. LA Sheriff Departments says jaws of life were used to remove tiger around 7am in single car crash. pic.twitter.com/vxSKyZT4EH

— Dan Patrick (@6abcDan) February 23, 2021