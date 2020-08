¿Quién es el Jefe de Jefes del corrido de los tigres del norte? VIDEO

Compartir esta publicación













El popular corrido de los Tigres del Norte “Jefe de Jefes” por décadas se ha cantado, pero, ¿Sabes de qué personaje habla?. Hubo una persona que así fue apodada en los años 80’s y nadie más ha llevado ese sobrenombre, incluso el personaje que a continuación te diremos de quien se trata se encuentra en una cárcel de máxima seguridad.

Letra del corrido Jefe de Jefes

Soy el Jefe de Jefes señores,

Me respetan a todos niveles,

Y mi nombre y mi fotografía,

Nunca van a mirar en papeles,

Porque a mi el periodista me quiere,

Y si no mi amistad se la pierde.

Muchos pollos que apenas nacieron,

Ya se quieren pelear con el gallo,

Si pudieran estar a mi altura,

Pues tendrían que pasar muchos años,

Y no pienso dejarles el puesto,

Donde yo me la paso ordenando.

Mi trabajo y valor me ha costado,

Manejarlos con tantos que tengo,

Muchos quieren escalar mi altura,

No mas miro que se van cayendo,

Han querido arañar mi corona,

Los que intentan se han ido muriendo.

Yo navego debajo del agua,

Y tambien se volar a la altura,

Muchos creen que me busca el gobierno,

Otros dicen que es pura mentira,

Desde arriba no mas me divierto,

Pues me gusta que asi se confunda.

En las cuentas se lleva una regla,

Desde el uno llegar hasta el cien,

El que quiera ser hombre derecho,

Que se enseñe a mirar su nivel,

Sin talento no busques grandeza,

Porque nunca la vas a tener.

Soy el Jefe de Jefes señores,

Y decirlo no es por presunción,

Muchos grandes me piden favores,

Porque saben que soy el mejor,

Han buscado la sombra del árbol,

Para que no les de duro el sol.

el Jefe de Jefes

Corrido Jefe de Jefes

La historia detrás del corrido Jefe de jefes

Miguel Ángel Félix Gallardo es un narcotraficante mexicano, conocido popularmente como El Jefe de jefes. En la década de 1980 fue denominado como el Zar de la droga en México. Fue uno de los fundadores del primer Cártel de Guadalajara y controló por un tiempo todo el trasiego ilegal de drogas de México a los Estados Unidos

el Jefe de Jefes

Nació en Bellavista, Córdoba comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal y luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador, Leopoldo Sánchez Celis. Tiempo después, formó un grupo criminal llamado Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros, para el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos. Fue el primer cártel en establecer vínculos con cárteles de Colombia en la década de 1980.

el Jefe de Jefes

Se cree que su protector político era su padrino, el exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Finalmente, se asoció con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia, por medio del narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros quien propuso que el Cártel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga desde Colombia a Estados Unidos pasando por México. Félix Gallardo también fue padrino del hijo del gobernador, Rodolfo. Se cree que esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte de Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, y Joaquín Guzmán Loera el Chapo Guzmán.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido y acusado el 8 de abril de 1989 por autoridades de México y Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas y otros delitos. Estando en la cárcel, siguió siendo uno de los principales traficantes de México, daba órdenes a su organización a través de teléfono móvil, hasta que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En ese momento, su organización se dividió en dos fracciones: el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, dirigido por los exlugartenientes Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera.

el Jefe de Jefes

La vida de Félix Gallardo dio un gran vuelco cuando su hija menor, de nombre María Elvira, tuvo una relación con un sobrino de Héctor Luis Palma Salazar y ambas familias se emparentaron, terminando así la enemistad de años atrás.

Fue detenido el sábado 8 de abril de 1989. Mientras estuvo libre se cree que fue el narcotraficante más poderoso. Es tío de Sandra Ávila Beltrán, alias «la reina del Pacífico», aunque él afirma no conocerla y existen rumores de que también es tío de los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana, lo cual ha sido desmentido por él y por el propio Benjamín Arellano. Sin embargo, hay información que indica que esta confusión se debe a que Félix Gallardo es primo de Alicia Félix Zazueta, madre de los Arellano Félix. Fue encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

el Jefe de Jefes

En 1997, la banda Los Tigres del Norte cantan el famoso corrido “El jefe de Jefes“, aunque el grupo musical no reconoce la dedicatoria, se especula que el corrido es en su honor.

En el 2010, en la serie colombiana El cartel es interpretado por el actor mexicano Guillermo Quintanilla con el alias de El golfo quien mantiene una disputa con Juan B. Guillén, alias El piloto (Amado Carrillo), por la venta de cocaína y por las alianzas con los productores colombianos. Ha tenido referencias en otras series, tales como El Chapo, producida por Netflix.

En 2018, tiene protagonismo en la serie producida por Netflix Narcos: Mexico, interpretado por el actor Diego Luna