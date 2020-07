Estos son los retos más peligrosos que ha tenido TikTok (VIDEOS)

TikTok es la red social que más están usando los adolescentes pues en ella se comparten contenidos que suelen ser graciosos y que alientan al uso de la imaginación, sin embargo, hay algunos usuario que no miden consecuencias y crean retos que son todo un peligro.

El más reciente se reportó en Dallas, en el que se invita a los jóvenes a tomar una alta cantidad de un medicamento, con la promesa de que alucinaron. Esto ya llevó al hospital a tres menores de edad, que por fortuna, fueron atendidos a tiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en Dallas sobre retos peligrosos para niños en TikTok

Este no es el único reto que se ha hecho en TikTok, a principios de año se hicieron algunos otros que aquí recordamos.

El Romprecráneos: El primero de estos extraños e inconscientes retos en el que la idea era tomar desprevenido a algunos de los compañeros de la escuela y provocarle una caída, ya sea con una patada en el punto se apoyo, empujándolo hacia atrás mientras alguien más lo hacía tropezar o en el caso de las adolescentes, jalando por los pies a la compañera con ayuda de una prenda.

Este reto causo muchas lesiones en la cabeza jóvenes que fueron víctimas de sus compañeros ‘llevados’.

CerealChallenge: Este reto, además de un peligro de infección resulta asqueroso. La idea principal era que una persona se acostara con cereal en la boca, mientras alguien más le comenzaba a servir leche directo en la boca, quien estaba acostado tenía que comer tan rápido como pudiera y soportar el mayor tiempo posible.

Pero a algunos les pareció una buena idea ser el nuevo plato de su perro. Sí, tal cual lo oyes, mismo procedimiento, pero ahora sin beber la leche y esperando a que su perro se la tomara, algo muy riesgoso por las las infecciones y sin duda una ocurrencia terrible.

Super-Glue-Lips Challenge: Este reto tiene que ver todo con la vanidad. En esta reto, el riesgo es causarse lesiones en la cara. Consiste en que quienes quieran ‘parecerse’ a Kylie Jenner pegan la parte superior de su labio con la inferior, generalmente lo hacen con pegamentos instantáneos, por lo que además de quemar un poco la piel, puede causar desgarro del tejido al momento de la separación.

imagine you’re talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6

— Shafeeq (@Y2SHAF) September 7, 2019