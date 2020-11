Muere joven en tiroteo dentro de centro comercial en pleno Black Friday

Un joven de 19 años murió y otro de 17 fue hospitalizado en estado crítico después de un tiroteo en un centro comercial en Sacramento, capital de California, durante Black Friday, tradicionalmente el día de más compras en EE.UU.

Los oficiales respondieron al Arden Fair Mall luego de un informe de disparos ayer poco después de las 6 p.m. Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron a dos víctimas jóvenes: una fue llevada al hospital y otra declarada muerta en la escena.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer enloquece en supermercado y destroza botellas de bebidas alcohólicas

Se sabe poco sobre el atacante y sus motivos, pues huyó antes de que llegaran los oficiales, dijo anoche Karl Chan, portavoz de la policía de Sacramento., citado por CNN. “Los detectives tienen una descripción sospechosa limitada de un hombre afroamericano de unos 20 años”, informó esta mañana la policía en un comunicado.

Varios compradores y empleados del centro comercial quedaron encerrados en las tiendas cuando se escucharon disparos. “Podemos confirmar en este punto que esto parece ser un incidente aislado y no el resultado de un tirador activo”, apuntó Chan. “Sabemos que el centro comercial tiene una grabación de vigilancia bastante sólida, así que eso será algo que nuestros detectives de homicidios definitivamente estarán analizando”.

One person is dead and another is hospitalized in critical condition after a shooting in a Sacramento mall, according to police https://t.co/FMmDL9cUTh

— CNN (@CNN) November 28, 2020