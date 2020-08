Reportan hombre armado en Walmart de Weslaco

ESTADOS UNIDOS.- El vocero del Departamento de Policía de Weslaco, Eric Hernández, confirmó que se encuentran en una escena activa en la tienda Walmart ubicada al Norte Texas, por reportes de un hombre armado.

Los hechos ocurrieron en Walmart de Norte Texas, 1310 Texas Blvd N.

El jefe de la policía dijo que un hombre fue abatido.

El incidente inició con una confrontación entre el sospechoso y un cliente. De acuerdo a las autoridades, el sujeto entró a la tienda armado con un rifle.

Más de 20 oficiales acudieron a la escena, desalojaron la tienda y le pidieron al sospechoso bajar el arma y mostrar sus manos. Sin embargo, en algún punto este no cedió al llamado y disparó a uno de los oficiales lo que ocasionó que estos respondieran, abatiendo al sospechoso.

La policía dijo que no hay heridos y que continúa investigando los hechos.

Una conferencia de prensa se llevará a cabo a las 4:30 p.m.

The incident involving a shooting at Walmart on N. Texas is still under investigation. Media, a press conference will be held at the Academy parking lot in WESLACO at 4:30.

— WeslacoPolice (@WeslacoPD) August 17, 2020