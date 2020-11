¿Tobey Maguire interpretaría al Tío Ben y a ‘Spider-Man’ de otro universo?

Compartir esta publicación













Luego de los muchos rumores que apuntarían al regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como ‘Spider-Man’, Sony aclaró que ninguno de esos rumores estaba confirmado, dejando a la audiencia igual de confundida.

Sin embargo, un nuevo rumor apuntaría a que Tobey Maguire podría interpretar no solo a un ‘Spider-Man’ de otro Universo sino también al Tío Ben del Peter Parker de Tom Holland.

De acuerdo a We Got This Covered y al informante Daniel Ritchman, este asegura que Sony querría que Tobey Maguire interpretaría al ausente Tío Ben del UCM, que los fanáticos tanto han extrañado.

Ritchman aseguran que Maguire sería el Tío Ben de Tom Holland y, al encontrarlo como otro ‘Spider-Man’ en otro universo, creería que es su tío en realidad.

Esta posible confusión en el personaje de Holland abre nuevas incógnitas: ¿Es el Tío Ben de otra realidad que fue picado por la araña en vez de a su sobrino o simplemente es el ‘Spider-Man’ de Sam Raimi?

Incluso, esto viene de la mano con una declaración que Tom Holland hizo para la BBC Radio 1 en donde se le cuestionó sobre que actor le gustaría que interpretara al Tío Ben; Holland inmediatamente respondió que le encantaría que fuera Tobey Maguire aunque dudaba sobre si él quisiera hacerlo.

Los rumores sobre la tercera entrega de ‘Spider-Man’ -misma que ya inició sus rodajes y que el mismo Tom Holland compartió que había recibido el guion de manos de Marvel-, no han parado de llegar; desde quién ocupará el manto de tutor para Peter Parker -siendo la principal opción el ‘Doctor Strange’ de Benedict Cumberbatch- y hasta el regreso de Jamie Foxx como ‘Electro’ y J.K Simmons como ‘J.J. Jameson’.

Pero, sin una sinopsis oficial habrá que esperar hasta que se confirmen estos rumores o, incluso esperar a verlos en la pantalla grande que, sin más retrasos se espera que ‘Spider-Man 3’ llegue para noviembre del 2021.