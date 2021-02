Todo un éxito el evento de ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha en San Antonio, TX

El zoológico de San Antonio en EUA, reportó un éxito total la dinámica para ponerle el nombre de tu ex a una cucaracha o una rata y después darla de comer a otro animal del zoológico.

Se trata del evento Cry Me a Cockroach en el pasado Día de San Valentín en el cual cientos de personas “despechadas” podieron ponerle el nombre de su ex a una cucaracha para que se la coma otro animal por solo 5 dólares, pero por 25 dólares puedes elegir una rata, la cual después será el alimento de un reptil.

Debido a la cantidad de gente de diferentes lugares que ha participado en esta dinámica, el Zoológico de San Antonio tuvo que habilitar su página para que los participantes pudieran hacer el pago de manera digital y a través de un evento de Facebook y de esta manera pudieron ver el momento en el que, literalmente, se comieron a su ex.

For just $5, the San Antonio Zoo will name a cockroach after your former significant other and feed it to a bird, reptile or mammal. It's part of the zoo's "Cry Me a Cockroach" event on Valentine's Day. https://t.co/W419jQ6pZR pic.twitter.com/5aFcY7sbvB

— Preferred Pest Control LLC (@NoMore_Pests) February 14, 2021