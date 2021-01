Anuncia Trump que no asistirá a toma de posesión de Biden

Como es costumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald TRump hizo un importante anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde aclaró que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que no asistirá a la toma de posesión del mandatario electo de su país Joe Biden, que se llevará a cabo el próximo 20 de enero.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

Trump se ha negado a reconocer la victoria de Biden en los comicios de noviembre; sin embargo, este jueves dijo que garantizaría “una transición ordenada” a la nueva Administración.

We need to restore the honor, the integrity, and the independence of the Department of Justice in this nation — and this is the group that will get it done. pic.twitter.com/Yfuys8i73V

— Joe Biden (@JoeBiden) January 8, 2021