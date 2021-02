‘Amiga date cuenta’, dice Toñita a Cynthia Rodríguez sobre Carlos Rivera

Compartir esta publicación













Recientemente salió a la luz, la pelea que hubo entre Toñita y Cynthia Rodríguez, quienes participaron en el reality show de 2003, pues la veracruzana acusó a la actual conductora de Venga la Alegría de frenar su carrera artística.

Ahora en entrevista con en canal de youtube Vaya Vaya, Toñita habló de la relación de su ex compañera Cynthia con el también académico Carlos Rivera, noviazgo que se especula desde hace tiempo es un montaje creado por ambos cantantes.

Al ser cuestionada por el Youtuber sobre los rumores de que la relación de Cyntha con el guapo intérprete de “Recuérdame” era solo una pantalla, “La Negra de Oro” se limitó a decir que sí sabe cosas, pero dijo, no es un tema del que le corresponda hablar a ella.

“De que sé cosas, sé cosas, de que ya no me competen decirlas, no me competen decirlas. Cada quien toma su mentora como mejor la agarra y cada quién hace lo que cree conveniente para ellos”, expresó.

Pero eso no fue todo lo que dijo, Toñita envió un mensaje a Cynthia Rodríguez antes de cambiar rápidamente el tema:

“Sí he escuchado, sí he visto, pero ya no me compete hablar. Lo único que diría es: amiga, date cuenta”, finalizó.