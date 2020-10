Toño Méndez “el chef grosero” de Tampico que conquistó las redes sociales

Compartir esta publicación













Antonio Mendez es el Chef ‘rockstar’ de las redes sociales originario de Tampico, Tamaulipas, mejor conocido como Toño Méndez “El Chef Grosero”.

Toño Méndez “El Chef Grosero” es un especialista en la comida a la parrilla y otras variedades como omelettes, pastas y pizza.

Por su forma tan peculiar de cocinar y de narrar sus recetas sin mucha producción, es considerado por los internautas como el “Don [email protected]” de los chef, debido a que predomina en sus videos la forma en la que hace insultos y bromas subidas de tono con sus compañeros a la hora de trabajar.

En su entrevista en exclusiva para ‘SNSerio’ el chef Toño explica como nace su sección en redes sociales y como cambia la manera de una receta de cocina a algo más popular y sobre todo que con ayuda de sus amigos al subir dicho material fue la sensación en ‘Facebook’.

¿Por qué decides estudiar derecho?

“Mi mamá es abogada y mi papá también, es algo que tenía que hacer por que si no, no podría darme una una notaría, pero aquí estamos.

Me sigue gustando el derecho, pero me gusta verlo de lejos, la cocina es algo que siempre hice, mi papá era cazador y pescador y tienes que aprender a chamuscar las cosas”.

Aprendes a cocinar en lugares donde prácticamente no hay nada y tienes que echarle un poco más de ganas.

¿De quién heredaste el sazón?

Mi papá era muy bueno en la cocina, ya falleció, mi mamá tiene otras cosas buenas como por ejemplo trabajar, pero no salió buena para la cocinada.

Era buena para los sándwich. Mi papá vivía en Ciudad Victoria, entonces íbamos mucho a cazar venado y le empecé a agarrar gusto a la comida como el venado.

¿Qué comentarios negativos recibes de la gente, de tu forma de ser?

“Pues, siempre hay haters en todas las plataformas, pero casi todos son buena onda, es muy raro el cuate que se toma el tiempo para joder, de hecho no son personas persinadas, son ‘weyes’ que les caes mal y ya, que por cierto me vale madr…”.

¿En qué momento decides comenzar a subir videos?

“Tengo un amigo que se llama Benjamín Paz, que un día fue a mi finca, yo estaba cocinando con mis amigos y me dijo que si me dejaba grabarme, que le gustaba cómo interactuaba con la gente, y le dije haz lo que quieras y me grabó”, comentó para la entrevista.

Entonces me hice viral, por qué un cuate, que no se quien es y corto los videos y los subió a internet y se hizo viral, (no me gusta que lo haga por cierto) tiene como 70 millones de vistas. ¿Te gustaría salir en algún reality show? No, por eso tengo mi equipo de trabajo, son mis amigos y cuando estás en una carne asada y cuando estás con alguien con que tienes confianza, no nos vamos hablar refinado, es como estar en una peda común y corriente, por eso nos llevamos así.

“La persona que me ayuda y me graba es ‘Mileche’ es ingeniero en sistemas uno de mis cuates, compramos cámaras y echando aprender se aprende y vamos a seguir grabando hasta que me muera”.

https://t.co/8AxQh4bybH JAJAJAJAJAJAJA el Chef Toño Mendez es mi role model JAJAJAJAJAJA Se pendejea bien rico al puñetas que le ayuda JAJAJAJAJAJA — Mike (@deblancMike) April 11, 2018

¿Aderezas con groserías tus videos?

A la gente le gusta sazonar con pend**** la comida, aseguró el Chef Toño.

El ‘Chef rockstar’ de las redes sociales. El influencer de la gastronomía es adorado por muchos en su mayoría millennials y odiado por muchos otros, actualmente cuenta con 560 mil suscriptores en su canal de Youtube, es un personaje con mucho talento en la cocina que combina con su personalidad norteña.

Nació el 8 de diciembre de 1976 en Tampico, actualmente la plataforma de videos Youtube ha sido su medio para triunfar con sus videos, uno de los más vistos fue su primer video “Discada Norteña en disco de arado” en 2016.