Ante aumento de contagios en Laredo, inicia toque de queda

LAREDO, TX.- Llegó la autorización del Procurador de Justicia de Texas

para implementar un toque de queda que prohibirá realizar reuniones en

las casas después de las 10 de la noche, como un esfuerzo adicional para

detener la nueva ola de COVID 19 en la ciudad.

Ante el crítico aumento de contagios del virus y las hospitalizaciones, el

Mayor Pete Sáenz solicitó la aprobación del Procurador de Justicia Ken

Paxton para endurecer la orden de emergencia municipal con medidas anti

Covid.

De esta manera, a partir de este viernes 4 de diciembre se implementará

un toque de queda todos los días para todos los residentes de Laredo,

prohibiendo reuniones sociales en el exterior entre las 10 de la noche y las

5 de la mañana.

Esto significa que ninguna persona podrá socializar en este horario porque

violará la orden de emergencia municipal contra el COVID 19 y puede

recibir sanciones de hasta mil dólares.

El toque de queda

La orden indica que las personas podrán realizar actividades de manera

individual como hacer ejercicio, siempre y cuando no se reúnan más de 10

personas.

Otro cambio implementado es el cierre de oficinas municipales que

solamente van a operar con un 50 por ciento del personal administrativo,

en un esfuerzo por mitigar y reducir los contagios del virus entre los

empleados.

El gobierno municipal implementó ya un programa especial que permitirá a

algunos empleados trabajar desde sus casas.

Los servicios municipales no esenciales se van a proporcionar a través del

teléfono o vía online.

Por ejemplo, para abrir una cuenta de agua las personas deben entrar a la

página de City of Laredo www.cityoflaredo.com y seleccionar la pestaña

“Open New Water Account Here” para luego seguir los pasos indicados y

para hacer transferencias, cambios o pagos se puede llamar al Utility

Customer Service en el (956)727-6402.

Para solicitor información sobre el pago de impuestos, las personas

pueden llamar al (956)727-6403 o visitar www.cityoflaredo.com y

seleccionar Services/Pay Taxes/Contact us.

Además, permanece abierto el servicio de Drive Thru en el City Hall

Annex, localizado en 1102 Bob Bullock Loop, donde se pueden pagar recibos de agua, impuestos, permisos de alarmas, de pavimentación, de

bares, contratos de agua, demoliciones y de materiales peligrosos.

También los permisos de construcción se pueden obtener online en la

página de City of Laredo o bien las personas pueden llamar al (956) 794-

1625.

Bajo la nueva orden de emergencia los parques permanecerán cerrados al

público excepto los senderos y pistas para caminar o correr, las facilidades

para pescar, las canchas de tenis y para jugar disc golf.

Las canchas deportivas y campos donde juegan ligas juveniles de adultos

ya sea de soccer o de béisbol y otros deportes van a suspender sus

actividades hasta nuevo aviso.

COVID-19 UPDATE (12/3): Hospitalization rate is at 30.4% (+1.8% from PREVIOUS DATE) with 39 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/4T2XdFDh6F

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 3, 2020