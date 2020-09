Tormenta Beta se debilita a depresión tropical en costas de Texas

A pesar de que la tormenta Beta se debilitó, sigue amenazando con fuertes lluvias e inundaciones en la costa de Texas, donde permanece casi estacionaria para dirigirse este miércoles a Luisiana y Misisipi.

Hasta el momento, las autoridades locales han reportado graves inundaciones en la ciudad de Houston debido a que la Tormenta Beta, que tocó tierra en Bahía de Matagorda con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Se prevé que su lentitud empeore las condiciones para la costa sureste de Texas.

La Tormenta Beta estaba unos 25 kilómetros al este sureste de Victoria y unos 45 kilómetros al oeste de Palacios, ambas ciudades en Texas, según el más reciente boletín del NHC.

La tormenta, la número 23 de esta agitada temporada de huracanes atlántica, presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se mueve más lentamente, a 4 kilómetros por hora.

Los meteorólogos del NHC, con sede en Miami, señalaron que las bandas de lluvia de Beta continuarán llevando aguaceros al sureste de Texas y causando problemas de inundaciones “importantes”.

Mientras el huracán Teddy amenaza con condiciones de tormenta tropical a Canadá, especialmente con fuertes lluvias y vientos y “destructiva” marea a la provincia canadiense de Nueva Escocia.

@JeffLindner1 @KPRC2Frank @JohnWFerguson Looks like our dock is making a comeback, minus a few boards. #TropicalStormBeta #tsbeta #galveston pic.twitter.com/XGzPfI7aug

— Robert Rodriguez (@robrod76) September 22, 2020