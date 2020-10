Tormenta Delta comienza a formarse y avanza hacía el Golfo de México

La tormenta tropical Delta se formó este lunes en el Caribe, al sur de Jamaica, y va a seguir fortaleciéndose en su viaje hacia el Golfo de México, por lo que probablemente tenga categoría de huracán cuando este martes toque la parte occidental de Cuba.

Delta se suma a la tormenta tropical Gamma, que sigue rondando la Península de Yucatán y podría tocar tierra en su parte noreste el martes o miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El centro de Delta se encuentra a 210 kilómetros al sur de Negril, en Jamaica, y a 440 kilómetros al sureste de la isla Gran Caimán.

Sus vientos máximos sostenidos llegan a 65 kilómetros por hora y se mueve en dirección oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Delta se alejará este lunes de Jamaica, se acercará o pasará por las islas Caimán esta noche y se aproximará a la isla de la Juventud y el occidente de Cuba el martes por la tarde probablemente con fuerza de huracán antes de adentrarse en el Golfo de México.

El NHC ha emitido diversas alertas por el paso de Delta, debido al riesgo de marejada ciclónica con subida del nivel del mar de hasta 1.5 metros, lluvias copiosas y viento.

En cuanto a Gamma, que ha estado descargando lluvias en las costas de México durante el fin de semana, un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha constatado un debilitamiento que se va a acentuar a lo largo de la jornada.

El centro de Gamma se encontraba a 240 kilómetros al este-noreste de Progreso, Yucatán y a 240 kilómetros al nornoroeste de Cozumel.

Sus vientos han bajado a 75 kilómetros por hora y se mueve en dirección sur-suroeste muy lentamente a 4 kilómetros por hora.

El NHC pronostica que la tormenta virará gradualmente al suroeste esta tarde y seguirá moviéndose en esa dirección hasta mediados de semana.

Según el patrón de trayectoria, Gamma va a moverse esta tarde o el martes cerca o justo sobre la costa norte de la península de Yucatán y puede tocar tierra en el noroeste de la zona el martes por la tarde o el miércoles.

Aunque la fuerza de sus vientos está descendiendo, Gamma puede todavía generar problemas en tierra debido a las lluvias que descarga y al riesgo de inundaciones repentinas.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020