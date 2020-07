Tormenta Isaías podría convertirse en Huracán mañana; ¿Qué zonas afectará?

ESTADOS UNIDOS.- El Centro Nacional de Meteorología proyecta que la tormenta tropical Isaías se convierta en un huracán mañana viernes, 31 de julio. Los meteórologos creen que los efectos de la hasta ahora tormenta, se comenzarán a sentir en Bahamas y hacia la tarde continuarán a desplazarse hacia el noroeste.

En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de tormenta tropical para partes del sureste del Estado del Sol.

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes adviertió del reistos de fuertes vientos, mucho lluvia y marejada ciclónica a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Se empezarán a sentir en el sur de Florida y poco a poco se irán desplazando y se extenderán al norte de las Carolinas.

Here are the 5 PM EDT 7/30 Key Messages for Tropical Storm #Isaias . Tropical Storm Watches issued for a portion of the southeast Florida coast. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/4ZqVMeONuq

La tormenta tropical Isaias continúa produciendo inundaciones repentinas y vientos borrascosos sobre Puerto Rico, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.

Ubicado apróximadamente entre 95 millas oeste-noroeste de Punta Cana y 85 millas del sureste de Puerto Plata en la República Dominicana, Isaías esparcirá fuertes lluvias y vientos de fuerza de tormenta tropical sobre la región.

Con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, la tormenta tropical se desplaza hacia el noroeste a cerca de las 20 mph. Se espera alguna disminución de velocidad durante los próximos días.

Tropical Storm #Isaias continues to produce life-threatening flash flooding and gusty winds across Puerto Rico. Heavy rains and gusty winds are spreading across the Dominican Republic. Here are the 11 AM 7/30 Key Messages. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/sSXaNcttfP

