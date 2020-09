Se forma la tormenta tropical Paulette en el Atlántico central

La tormenta Paulette se ubicó a mil 940 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y se espera su fortalecimiento en los próximos días

Este lunes se formó la tormenta tropical Paulette justo en la zona del Atlántico Central, detalló el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos.

La tormenta se desplaza hacia el oeste-noroeste a 6 km/h con vientos máximos sostenidos de 65 km/h.

Paulette se ubicó a mil 940 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y se espera su fortalecimiento en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntó que el centro de Paulette se localiza a cuatro mil 695 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo, por lo que no representa peligro para México.

La temporada ciclónica 2020 en la cuenca atlántica, que comenzó oficialmente el 1 junio y terminará el 30 de noviembre, está siendo tan activa como lo pronosticaron los meteorólogos.

De las tormentas formadas este año en la cuenca atlántica cuatro han llegado a ser huracanes (Hanna, Isaías, Marco y Laura) y solo uno de ellos, Laura, ha sido mayor (de categoría 3, 4 o 5).

Con información de López-Dóriga Digital y EFE

Tropical Depression #Eighteen has formed over the far eastern Atlantic. The system is expected to strengthen and bring tropical storm conditions to the Cabo Verde Islands. A Tropical Storm Warning has been issued for those islands. Latest information at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/mBRQ5UjCyD

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2020