Tormenta podría llegar a Texas entre el jueves y viernes

HOUSTON, Texas. – Una posible tormenta estaría tocando territo tejano entre el jueves y viernes lo que ocasionaría lluvias en el área de Houston.

El Jefe de Meteorología de Univision 45, Gastón Heredia, explicó que actualmente hay un sistema de tormentas entre el estado de Florida y Cuba pero que en el transcurso del martes y miércoles estaría viajando por el Golfo de México hasta llegar a Texas.

Si este sistema de tormentas llegara a intensificarse en su viaje hasta Texas, podría convertirse en una tormenta tropical de nombre ‘Gonzalo’ o ‘Hanna’. Las precipitaciones podrían afectar a ciudades como Houston y San Antonio.

Tropical Depression #Seven Advisory 1: Tropical Depression Forms Over the Central Tropical Atlantic. https://t.co/VqHn0uj6EM

Actualmente el sistema tiene un 40% de probabilidades de formarse en una tormenta tropical. Heredia pidió a los residentes del área de Houston prepararse asegurando que a finales de esta semana habrán lluvias.

Los acumulados de lluvias para el final de la semana están entre 5 y 7 pulgadas.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes emitió una primera advertencia por la depresión tropical siete en el Atlántico. Según el pronóstico de las autoridades, podría tocar el norte de Venezuela. A pesar de la lejanía a nuestra región, meteorólogos no descartan la posibilidad que en los próximos días toque territorio estadounidense.

A weak disturbance from the Gulf moved into SE Texas today, and it will provide the storm chances tomorrow. Not everyone will see rain.

TROPICS: A disturbance moving west of Cuba could bring heavy rain to TX coast Friday & Saturday.

Forecast here: https://t.co/PNDQavJw4l pic.twitter.com/e7rXijv9AA

— Marcus Bagwell (@Marcus_WX) July 22, 2020