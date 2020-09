Tormenta Beta se acerca a Texas; llegaría esta noche

La tormenta tropical “Beta” se mueve lentamente hacia la costa de Texas (Estados Unidos), donde podría tocar tierra esta noche, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, aunque la marejada ciclónica es su mayor peligro.

A las 09:00 GMT el centro de “Beta” estaba localizado a 150 km al este-sureste de Port Oconnor y a unas 180 km al sur de Galveston, en Texas.

“Beta” se mueve a 9 km/h en dirección oeste.

Se espera una disminución en la velocidad de traslación y un giro brusco hacia el norte y noreste el martes.

En la trayectoria pronosticada, el centro de “Beta” debe continuar moviéndose hacia la costa central de Texas y probablemente se mueva tierra adentro para esta noche.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ha emitido diversos avisos para tierra, incluyendo uno de marejada ciclónica que va desde Port Aransas (Texas) hasta Rockefeller Wildlife Refuge, en Luisiana.

En este tramo de la costa del Golfo de México pueden ocurrir inundaciones con peligro para la vida humana, debido a un aumento del nivel del mar de hasta 1.50 metros y la entrada de agua tierra adentro.

Además, “Beta” descargará lluvias en una amplia zona y pueden producirse acumulaciones de hasta 254 milímetros.

En el Atlántico, el huracán “Teddy” se mueve en dirección nornoreste a 15 km/h con vientos máximos sostenidos de 155 km/h.

Tropical Storm Beta is approaching the Texas coast and is expected to bring tropical storm conditions to the area later this morning. Here are the 4 am CDT Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/y4sz9WRXJ9

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2020