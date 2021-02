Trabajador destruye más de mil vacunas contra coronavirus por desconectar refrigerador

Un trabajador, integrante del personal encargado de manejar la vacuna contra Covid-19, destruyó “por error” mil 160 dosis de ésta en la región de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con información del reportero local Ari Hait, esto se debió a que el trabajador desconectó por error un refrigerador en donde se resguardaban las vacunas.

Autoridades de salud de Palm Beach informaron mediante un comunicado que el pasado 22 de enero se detectaron “232 viales, equivalentes a mil 160 dosis, que estaban fuera del rango de temperatura requerido”, esto durante una revisión de rutina.

