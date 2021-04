Trabajadores padecen Tecnoestrés, el nuevo padecimiento que trajo la pandemia

Compartir esta publicación













Los empleados de empresas experimentan nuevos padecimientos por la hiperconexión, lo que influye en su productividad. Uno de ellos es el estrés laboral, que sufre 75 por ciento de la fuerza de trabajo en el país, una tendencia que se agravó con la pandemia y la aparición del tecnoestrés, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La falta de habilidades para manejar las tecnologías de la información, así como su uso excesivo, llevan a los empleados a sufrir tecnoestrés, señaló Juana Patlán, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.

El tecnoestrés se deriva del desajuste entre las demandas laborales y los recursos personales que pueden provocar ansiedad, cansancio, dolores de cabeza, fatiga mental y física, dolores musculares, temor y aburrimiento, entre otras conductas negativas.

De acuerdo con un reporte de la consultora EY, 44.4 por ciento de quienes han trabajado de manera remota durante la pandemia experimentó un deterioro en su salud mental.

Según el portal de recursos humanos OCCMundial, las empresas ganan con la desconexión de los empleados, pues 58 por ciento considera que se siente más productivo y con mayor motivación donde se permite la desconexión laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Tamaulipas supera las 6 mil personas con infecciones respiratorias agudas

“Es importante que respetemos nuestros horarios para no tener estrés y cansancio mental sobre todo tras un año de pandemia”, dijo a MILENIO, Ivette Rubio, vocera de dicha firma.

Aún más, para 6 de cada 10 mexicanos el principal beneficio que deberían ofrecer las empresas en México, como parte de su salario emocional, es el derecho a la desconexión digital, según una encuesta realizada por OCCMundial.

Es decir, contar con la facultad de tener tiempo libre fuera del horario laboral y no estar obligado a contestar llamadas ni correos electrónicos relacionados con el trabajo.

Asimismo, 43 por ciento de quienes ejercen su derecho a la desconexión tienen más compromiso con la empresa, 40 por ciento más sentido de pertenencia y 22 por ciento más tranquilidad.

“Salvo alguna emergencia —que ocurre en cualquier empresa y que todos tenemos la obligación de asistirla—, debemos ejercer nuestro derecho a la desconexión y hacer un corte para otras actividades familiares, de descanso o de ocio, sobre todo ahora que hacemos todo en un mismo espacio”, recomendó Rubio.

“La desconexión digital es un derecho que está pensado para que el tiempo libre del trabajador se enfoque en su descanso, vida familiar, salud e intimidad, y que no se vea afectado por las diferentes actividades laborales, pero, los trabajadores y los empleadores deben aprender a poner en una balanza los resultados en el trabajo y el derecho a desconectarse”, opinó Thorsten Kott, director de Spring Professional México.

Entonces, ¿cuándo sí se puede ejercer plenamente? “Es como un examen de conciencia, si somos personal de confianza, si somos una persona clave para la compañía quizá no pueda haber una desconexión total”, respondió a MILENIO Salvador de Antuñano, director de recursos humanos de Adecco.

Rubio compartió que en OCCMundial han identificado que hay muchos trabajadores que consideran que trabajan mucho más ahora, en pandemia, que antes, “pues al estar en casa, el tiempo se va y algunos jefes aprovechan para pedir cosas en horas que no deberían”.

Este problema es muy común, añadió Javier Zepeda Orozco, especialista empresarial y director de la consultoría BIOS: “El derecho al descanso es igual de importante que el trabajo. Al igual que en el plano físico, en el home office el colaborador debe tener un horario previamente estipulado, que la empresa respete en todos los casos.

Desgraciadamente, nos creemos que en pandemia el trabajador no tiene otras actividades más que trabajar, se abusa de los tiempos personales”.

Bajas por enfermedad

Un estudio de la consultora Gallup llamado Perspective on Employee Burnout: Causes and Cures, 2020, muestra que 63 por ciento de quienes sufren estrés laboral tienen más probabilidades de solicitar y tomar un día por enfermedad.

Para evitarlo, así como las largas jornadas laborales, una solución es gestionar adecuadamente el tiempo para alcanzar los objetivos de los proyectos a cargo, dice Antuñano, de Adecco.

De acuerdo con el termómetro laboral de OCCMundial, cuando se inició la pandemia, la productividad en las empresas mexicanas era muy alta, pero últimamente estas reportan una baja, por el encierro y la angustia que genera el tecnoestrés por la pandemia , adviertió Rubio.

Para evitar esto, la consultora Spring Professional México recomendó que las empresas tengan claras las funciones de cada colaborador, con los objetivos y tareas bien definidas, “de tal manera que no caigan en excesos de horas, lo que provoca muchos efectos negativos, como insatisfacción, cansancio y, hasta un punto, una frecuente rotación de personal”, aseguró Thorsten Kott.

México y Nuevo Laredo ante elección histórica https://t.co/byFzfvOuS0 — El Mañana (@ElMananaOnline) April 4, 2021