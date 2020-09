Trabajadores evacuan plataformas ante amenaza de ‘Beta’ en el Golfo

HOUSTON (Reuters) – Royal Dutch Shell Plc detuvo algunas actividades de producción petrolera y comenzó a evacuar sus trabajadores de una plataforma en aguas estadounidenses del Golfo de México, dijo el sábado la compañía, mientras una nueva tormenta tropical ganaba fuerza. Trabajadores evacuan sus lugares de trabajo.

Beta, la tormenta número 23 en ser designada durante la temporada de huracanes en el Atlántico, se formó en la Bahía de Campeche y el pronóstico apuntaba a que se fortalecería gradualmente para afectar la costa de Texas toda la semana, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

