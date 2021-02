Trabajan por amor a la humanidad

Compartir esta publicación













El amor en tiempo de Covid. Agustín Alvarado Camacho y Abigail Alvarado son dos almas gemelas que se encontraron en los pasillos de un hospital; destinados a estar juntos y con su amor y pasión por el servicio en el área de la salud; destinados también a ayudar a través de la medicina.

Hoy, en una fecha que se celebra el amor, vale la pena conocer la historia de esta pareja, que no sólo posee un bonito relato de romance, sino que el amor y pasión por la enfermería y la medicina, estrecharon aún más algo que estaba destinado a ser.

La pasión por sus profesiones ha permitido cimentar su relación de pareja y les ha abierto puertas a lo largo de su vida, logrando ganarse el cariño y simpatía de pacientes y de la comunidad que los rodea.

Actualmente, uno de ellos combate en primera fila la pandemia por Covid-19 en esta ciudad y recibe el aliento de su amada y fiel compañera, para seguir salvando vidas, a pesar de arriesgar la suya propia.

ÉRASE UNA VEZ

Agustín Alvarado es originario de Tampico, su desarrollo profesional lo trajo a esta frontera en donde conoció a una enfermera que conquistaría su corazón y sería más tarde su principal impulsora para grandes proyectos, no sólo profesionales sino también de vida.

“Soy médico general, tengo una clínica de medicina estética y actualmente trabajo en el Hospital Covid de Nuevo Laredo. En 2009 vine a hacer mi internado y en el 2010 mi pasantía me tocó en Matamoros y Reynosa. Me quedé aquí, aquí me enamoré, tomé agua del río Bravo como todos dicen”, comentó Agustín Alvarado.

“Él me dice que una ocasión estando en el hospital donde yo era enfermera y él hacia su internado, me escuchó contar un chiste en inglés y español, y desde entonces quedó enamorado de mi voz. Esto porque no me vio, sólo me escuchó. Después cuando tuvo oportunidad, él le preguntó a un amigo mío, que quién había contado el chiste y de ahí surgió nuestra historia”, relató Abigail sobre cómo se conocieron.

PASIÓN Y VOCACIÓN

Alvarado Camacho viene de una familia de doctores y trabajadores del área de la salud, y en algún momento pensó en estudiar algo muy diferente a la medicina, pero su vocación era inevitable, en el momento de tomar una decisión sobre su futuro universitario eligió la medicina.

“Me encanta mi profesión, siempre eres un consuelo, hasta con el simple hecho de preguntarle a alguien qué es lo que tiene, poder escucharlos y entenderlos sobre lo que están pasando, siempre es un beneficio y gratificante ayudar a alguien”, expresó el doctor.

Abigail también se desempeñó varios años como enfermera en el sector público y hoy lo continúa haciendo en la clínica de su esposo. Además de ser madre de dos hermosos hijos, crea contenido en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube en su cuenta AbigailTips. Se hace cargo también de las páginas de la clínica y Médico Covitero.

ESPÍRITU DE SERVICIO

La pandemia tocó la frontera y los primeros casos comenzaron registrarse, pronto surgió la necesidad de instalar un hospital para atender a los pacientes con coronavirus y se requirió más personal.

“Siempre me ha gustado ayudar, sentirme útil, no sólo para mi familia, sino para los demás. Entonces vi que estaba la convocatoria para trabajar en el hospital atendiendo a pacientes con Covid y me presenté.

“El 1 de mayo tuve mis primeros dos pacientes y de ahí fueron sumándose más y cada vez fue aumentando, comenzó a hacer falta personal”, refirió el médico.

“En un principio sí fue muy difícil, ver que iba a trabajar mi esposo en el hospital Covid. Esto fue cuando mi hija tenía 2 meses, él decidió entrar a trabajar al hospital Covid y le decía que no fuera. Pero él es tan bueno, tiene un corazón tan bondadoso y tiene tanto amor a su profesión, que no lo dudo”, señaló Abigal.

MÉDICO COVITERO

Ante el caos ocasionado por la pandemia y el aumento de contagios, las personas estaban necesitadas de información y orientación. Hacía falta concientizar sobre la gravedad de la situación, así como formar redes de ayuda y colaboración.

De ahí surgió la página en Facebook Medico Covitero, impulsada por esta pareja, con el fin de concientizar a la ciudadanía

“Él fue uno de los primeros médicos que inició en el hospital Covid de Nuevo Laredo, tenía mucho diciéndole que abriera la página para generar conciencia y decirle a la gente que se quedara en casa, darles tips qué hacer en esta situación; pero obvio, él no tenía tiempo durante su turno, pero al fin se abrió la página de Médico Covitero y con contenido que él me comparte lo publico para mantener informada a las personas.

“La página ha tenido muy buena respuesta, las personas comparten mucho el contenido y se ha credo una buena comunidad, siempre he considerado que en Facebook el ambiente es muy tóxico, pero en esta página las personas han dejado eso de lado y realmente se ha visto un buen uso de las cosas que se publican”, añadió Abigail.

“No ha habido un sector de Nuevo Laredo, que podamos decir que no fue tocado por esta pandemia, he visto y escuchado a mis compañeros estar enfermos, me ha tocado enterarme del falleciendo de otros, pero como médicos tenemos que seguir en lucha y entrega”, expresó Agustín Alvarado.

REDES:

Facebook: Medico Covitero y AbigailTips

Instagram : @medico_covitero y @abigailtips

YouTube: Abigail Alvarado