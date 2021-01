Joven mujer traficaba 2 millones de dólares en metanfetaminas

Una norteamericana de 21 años, fue detenida con 114 libras de metanfetaminas estimadas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2 millones 278 mil dólares.

La joven viajaba en una camioneta pick up, por el puente internacional Hidalgo, Texas, frontera con Reynosa.

El sábado, la joven fue pasada a segunda revisión en el cruce binacional, cuando un oficial canino K9 alertó de la presencia de drogas en la camioneta. Pasaron el arco de rayos equis y las imágenes delataron que había objetos extraños entre la carrocería de la unidad.

Dentro de la pick up estaban escondidos 14 paquetes, que resultaron ser de metanfetaminas, y con un peso neto de 114 libras, equivalentes a 51.66 kilogramos.

Carlos Rodríguez, director del Puerto de Hidalgo, Pharr y Anzaldúas, estimó que la droga de laboratorio tiene un valor 2 millones 278 mil dólares.

“Las intercepciones de narcóticos duros como éstos, refuerzan la efectividad de nuestros compañeros en su decidido y profesional combate a las drogas, con un celo y dedicación todos los días”, dijo el jefe del puerto por parte de CBP.

El vehículo y los narcóticos fueron asegurados por CBP, la mujer y el caso se turnaron a Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).

