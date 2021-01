Trafican indocumentados entre muebles

Ahora fueron seis los indocumentados que este lunes viajaban ocultos en un camión de renta para mudanzas. El jueves pasado iban 114 personas en otra unidad de alquiler de la misma empresa, líder en su ramo.

La Patrulla Fronteriza en la garita de la carretera 83 Norte, la tarde de este lunes, interceptó a un grupo de guatemaltecos, nada comparable a más de un centenar de peruanos, dominicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos arrestados la noche del 14, dentro de Laredo, sobre la avenida Santa Rita entre los barrios Siete Luces y Canta Ranas.

Esta última vez, en el check point o punto de revisión de la carretera que conecta con Catarina, Texas, un can adiestrado alertó a los agentes de la Patrulla Fronteriza, sobre anomalías en el área de carga del camión- caja o box truck, en color blanco con rojo.

Entre colchones y muebles, viajaba ocultos hombres indocumentados, 6 chapines, los cuales fueron arrestados junto con el chofer un ciudadano norteamericano.

El jueves 14, se supone que fue una denuncia anónima la que llevo a la patrulla Patrulla Fronteriza a asegurar a los 114 extranjeros sin documentos migratorios.

