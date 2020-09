Tráileres participan en carreras… en choques, volcaduras y muertes

Durante el mes de septiembre los accidentes viales en los que participan tráileres han sido nota constante en los medios informativos, el más reciente fue el de un trailero que jugaba carreras con el conductor de una camioneta y que terminó con un estrellamiento, un choque y dos personas lesionadas en el Libramiento Noreste, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De igual forma el día de ayer, una patrulla de Fuerza Civil chocó con un tráiler que transportaba más de 10 toneladas de papaya, en Ruiz Cortines y Guerrero, en el municipio de Monterrey, tras el cual murió un policía y un peatón.

Mientras que el lunes 14 de septiembre un auto compacto fue impactado por un tráiler, y debido a la velocidad y la fuerza del choque, la pequeña unidad salió de la carpeta asfáltica, “voló” unos metros y cayó a un arroyo en la carretera Marín-Zuazua; los dos pasajeros del vehículo ligero perdieron la vida.

Además, destacan entre una larga fila de accidentes, el del miércoles 16 de septiembre, luego de que el conductor de un tráiler doble caja, cargado con carbón, intentó ganarle el paso al tren en la carretera Monclova, y no lo logró.

Dentro del listado de las volcaduras del mes, reluce la de un conductor de 25 años que al viajar por la autopista a Saltillo, proveniente de Guadalajara y con rumbo a Laredo, perdió el control de la pesada unidad.

Tras ello, las pipas que transportaba con capacidad de 23 toneladas, llenas de tequila, terminaron acostadas sobre el asfalto el pasado viernes 18 de septiembre.​

No MMS, estuvo bien cabron!!! Trailer no debe hacer eso, tal vez bajo el influjo de alguna droga, pero la estaquitas también ha de haber hecho algo, no es nomás xq si @XgenMty https://t.co/yR6cIRz93m

— Grillomirovich CCCP (@grillomachine) September 24, 2020