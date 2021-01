Trato igualitario con vacunas, exige Laredo

El cabildo laredense enviará una carta al gobernador de Texas, Greg Abott, para solicitarle equidad y trato igual en la repartición de vacunas contra el Covid-19, porque ciudades del norte reciben muchas más que en el sur del Estado.

“También le vamos a pedir que nos responda por escrito la razón por la que no ha dado respuesta a la petición de reducir la capacidad de clientes en restaurantes y bares a un 25 por ciento”, dijo el doctor Marte Martínez, regidor del Distrito 6.

Mencionó que la decisión se tomó en la junta de emergencia del lunes por la noche, sin importar la advertencia del abogado municipal René Benavides por una posible violación a la Ley de Juntas Abiertas de Texas (TOMA).

“Yo no quiero violar la ley, pero creo que la decisión se tomó por la emergencia que tenemos y por la necesidad de proteger la salud de nuestra comunidad, ese es nuestro trabajo como miembros del cabildo”, afirmó.

En la reunión, el abogado municipal advirtió que la propuesta era ilegal y el doctor Martínez le respondió que si corría el riesgo de ser arrestado por defender la salud de la comunidad entonces tomaba ese riesgo, acción que fue secundada de inmediato por el regidor Mercurio Martínez III y luego los demás ediles.

Martínez consideró que para reducir la propagación de Covid-19 en Laredo, se requieren más vacunas y se necesitan medidas de restricción para reducir a un 25 por ciento la entrada de clientes en bares y restaurantes.

“No creo que se haya violado la ley de TOMA, no hablamos de fondos, ni de dar un contrato, tomamos una decisión por la crisis de salud y el estado de emergencia que vivimos como la ciudad con más infecciones en promedio por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, la ciudad con más muertes en promedio y la de mayor tasa hospitalaria”, precisó.

Recalcó que en Laredo se registran de cinco a siete muertes diarias por Covid-19 en enero, y urgen más vacunas para proteger a más personas.

“Queremos saber porqué las ciudades del norte reciben más vacunas que las del sur, el Estado no nos está escuchando y nos tiene que escuchar”, dijo.

Un ejemplo claro es la ciudad de Amarillo, con casi 300 mil habitantes, similar a Laredo; en esa ciudad del norte recibieron 15 mil dosis la semana pasada y Laredo sólo mil 200.

“Vamos a insistir y a insistir ante el Estado para que nos den una respuesta y atiendan nuestra petición”, aseveró el edil.

GUARDIA NACIONAL

El cabildo decidió también la noche del lunes, formar una resolución para pedirle a los gobiernos de Texas y al federal, el envío de elementos de la Guardia Nacional para realizar vacunaciones masivas contra el Covid.

La propuesta la hizo la regidora Alyssa Cigarroa con el apoyo del resto del cabildo, y se formulará de inmediato.

COVID-19 UPDATE (01/26): Hospitalization rate is at 44.17% (-28 hospitalizations from 01/25) with 83 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/hRQHb5SCMF #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/35SQhglj0R

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 27, 2021