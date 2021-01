Tren ultrarrápido que se controla con sólo un dedo ya está en China

China acaba de presentar un prototipo de su nuevo tren ultrarrápido con tecnología de levitación magnética y superconductores de alta temperatura que permiten controlarlo con una sola mano e incluso con sólo un dedo, llegando a alcanzar los 620 kilómetros por hora.

Las fotos del tren ‘Maglev’, desarrollado por la Universidad Southwest Jiaotong, ubicada en la ciudad de Chengdu, en conjunto con las empresas China Railway Group Limited y CRRC Corporation Limited, causaron sensación en el país asiático y en otras partes del mundo.

Tecnología HTS para un tren ultrarrápido

El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de enero, en donde se explicó que, en comparación con otras tecnologías de levitación magnética, el HTS es más adecuado para el concepto futurista de transporte ultrarrápido en tubos de vacío, como el sistema Hyperloop propuesto por Tesla y SpaceX.

Con ese sistema, los trenes podrían alcanzar velocidades de más de mil kilómetros por hora, según apuntan los especialistas. Y, en el caso del ‘Maglev’, la tecnología HTS puede hacer que el tren flote sin electricidad y se le pueda mover con una sola mano.

Durante la presentación, Deng Zigang, subdirector del centro de investigación para el transporte de levitación magnética de alta velocidad en tubos de baja presión de la Universidad Southwest Jiaotong, mostró cómo es que la locomotora de 12 mil kilogramos y 21 metros de largo se puede mover con sólo un dedo.

Por su parte, el ingeniero Wu Zili estima que el costo del sistema de levitación magnética es ligeramente más alto que el de otros trenes de alta velocidad. Sin embargo, se espera que este disminuya si sus componentes principales se llegaran a producir en masa. En la presentación también se lanzó una línea férrea de 165 metros de longitud, donde se realizarán las pruebas del tren.

Sea shanties es interpretada por quien quiere en TikTok la canción Soon May The Wellerman Come es la nueva tendencia en redes sociales https://t.co/LNPaLQFq8J

— El Mañana (@ElMananaOnline) January 14, 2021