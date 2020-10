IMPRESIONANTE ESCENA: Tres soles iluminaron el cielo

La inusual ilusión óptica de los tres soles que duró tres horas.

Residentes del condado chino de Mohe, fueron testigos de un espectacular fenómeno natural: ‘tres soles’ alumbrando al mismo tiempo.

El fenómeno atmosférico, conocido como parhelio, se genera como resultado de la refracción de la luz a través de cristales de hielo y se produce gracias a una compleja combinación de condiciones meteorológicas: bajas temperaturas, estabilidad atmosférica, presencia de nubes, abundancia de vapor de agua en el aire y cristales de hielo con ángulos específicos.

La impresionante escena ocurrió entre las 6:30 y las 9:30 de la mañana en la ciudad de Tuqiang, en Mohe. Fue una de las ocurrencias de parhelio más duraderas en el área en los últimos años, según afirmó la Brigada de Bomberos de la prefectura de Daxing’anling en una publicación en Weibo.

