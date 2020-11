El hombre que sobrevivió 7 años en el triángulo de las Bermudas: VIDEO

Compartir esta publicación













La historia contada por una persona a las autoridades de Florida es impactante pues desapareció en el triángulo de las Bermudas. La noticia pareció sacada de una película de ciencia ficción, pero no es así. El 29 de octubre de ese año, lo que le sucedió a Thomas Brown, de 56 años, en 2009 puede revelarse de una manera nueva.

Los secretos que envuelven este misterioso mundo dan paso a nuevas teorías, e incluso explican ciertos hechos sin resolver que se han producido en la región.

Tomás Brown zarpó desde Florida en barco y dejó una nota con su esposa Marta en la habitación del hotel, en la que le decía que había salido por el barco y que volvería pronto.

Thomas trabajó haciendo piscinas durante 30 años, y el mismo día que desapareció, él y su esposa participarían en una ceremonia para recompensarlo por su larga carrera, pero nadie sabía que esa sería la última vez que iban a escuchar sobre Thomas. En los próximos 7 años.

Brown estaba desaparecido y las autoridades detuvieron la búsqueda, nadie lo vio por ningún lado, ni su familia, ni amigos, nadie, como si la tierra o el mar se lo tragaran a Thomas. Con el paso de los años, su esposa Marta todavía la cortaba con mucho cariño. Vivía en la misma casa. Los dos compraron la casa juntos. Ahora solo sus hijos y nietos la visitan de vez en cuando.

El 25 de agosto de 2016 Marta recibió una llamada de la policía de Florida, solo le dijeron que necesitaba presentarse urgentemente para discutir la desaparición de su esposo Thomas Brown, pero Marta contestó el teléfono. Calmada, creía que debían encontrado un barco , y ahora le pedirían que lo reconociera.

Pero, como ya habrás adivinado, cuando Marta llegó al centro médico, vio a su esposo Thomas sentado allí, su alma se partió, en dos camillas de hospital, cansado, escuálido, maloliente y desdentado, y de pronto, marido y mujer se abrazaron con firmeza y lloraron felices.

Thomas dijo que descansaría unos minutos, al ser entrevistado Thomas dijo que salió a relajarse en el bote, miró al horizonte, sintió nostalgia, recordó todo lo que vivió con su esposa y lo lejos que llegó. Sin embargo, cuando quiso encender el motor marino, No arrancó, fue problemático, pero él no sabía que porque todo parecía estar en orden, decidió usar la radio, pero todo esto fue inútil, la radio no funcionaba, solo ruido, nada más que ese artefacto, y luego usó luz de fuego Veamos si hay barcos en la zona. En la isla, hay varios botes pequeños, como el de él, un avión y un mono.

Thomas decidió bajarse del bote y viajar alrededor de la isla para explorar la civilización, pero solo caminó durante una hora antes de regresar al mismo lugar nuevamente. Sabía que estaba en una isla desierta por la noche. Se quedó varado y tuvo que esperar a que lo rescataran o tratar de que lo vieran, pero los días pasaban y no pasaba nada.

Nadie pasaba por la isla. Se acabó el agua y la comida, así que tuvo que salir a buscar comida, pero pasaron días, semanas y meses, logró sacar agua de las hojas de la planta por la mañana, y usó un proceso llamado condensación. Consiguió construir su propia casa para aprovechar su supervivencia, pronto Tomás comenzó a cansarse de la misma comida de siempre y recordó aquel mono que vió al llegar a la isla.

Tomás se preparaba para cazar monos, un día vio al mono trepando a un árbol, pero al llegar allí desapareció, un día vio al mono en el bote, cuando volvió a alcanzarlo, desapareció. , Trato repetidamente de capturar al mono. Lindo, pero nunca lo logró.

Unos años más tarde, Tomás hizo velas para el barco y algunos remos, por lo que si al menos moría, intentaría hacerlo, y luego Tomás una vez más se embarcó en un viaje hacia el mar desconocido, Durante todo el día perdió la vista pensando que podría estar loco y muerto. Esto es realmente un infierno. Cuando cayó la noche, dejó caer el remo y se dispuso a dormir, escuchó unos fuertes golpes en la puerta y gritos con preguntas, ¿Hay alguien ahí?, con temor Thomas se puso de pie y abrió la puerta, los miro atónito, Thomas había sido rescatado.

Thomas fue trasladado al centro médico, su esposa Martha fue notificada y dada de alta del hospital a los pocos días, sin embargo, todavía hay algunas cosas extrañas que nos hacen difícil imaginar, por ejemplo, ¿Y el mono? ¿O solo era su imaginación? para Thomas solo pasó un año, mientras que para su esposa pasó 7 años, deja tu comentario sobre lo que piensas.

