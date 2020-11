Trump: Distribución de vacuna contra Covid iniciará la “próxima semana”

El presidente Donald Trump aseguró que la distribución de las vacunas contra coronavirus, COVID-19 comenzará “la próxima semana” o la semana siguiente sin mencionar fecha exacta pero de ser así comenzaría entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre.

Trump realizó este anuncio durante una comparecencia el jueves con periodistas con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias.

Detalló que los primeros en ser inmunizados serían los “trabajadores de primera línea” (los de la salud) y las personas mayores de edad.

Aunque no detalló de qué laboratorio ni si ya tenía el permiso de las autoridades sanitarias.

Pese a las advertencias del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), millones de estadounidenses han viajado estos días por todo el país para celebrar este el día de Acción de Gracias, en medio de la preocupación de que los casos de COVID-19 puedan dispararse aún más.

President @realDonaldTrump says vaccine distribution will “start next week and the week after” for frontline workers, seniors pic.twitter.com/dTx8Pi5tlx

— Team Trump (@TeamTrump) November 26, 2020