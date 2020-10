Trump confirma que saldrá hoy de hospital

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su Twitter oficial que saldrá de hospital hoy por la tarde, tras 4 días internado, por enfermar de Covid-19.

“Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 pm ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas”, escribió el Presidente en Twitter.

“Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, agregó.

El mandatario estadounidense justificó el hecho de que saliera a saludar a sus simpatizantes mientras estaba internado en el hospital.

“Me informan que los medios de comunicación están molestos porque me subí a un vehículo seguro para agradecer a los muchos fanáticos y simpatizantes que estuvieron parados fuera del hospital durante muchas horas, e incluso días, para presentar su respeto a su presidente. Si no lo hiciera, los medios de comunicación dirían ¡¡¡GROSERO !!!”

