Donald Trump desiste en deportar estudiantes extranjeros

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Donald Trump desestimó este martes su nueva regla de deportar a estudiantes extranjeros que solo reciban clases de sus universidades por internet durante el próximo otoño.

Las universidades de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) demandaron al gobierno por la nueva norma anunciada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada.

“Parece que fue diseñado a propósito para presionar a los colegios y universidades para que abran sus aulas en el recinto para recibir instrucción en persona este otoño, sin tener en cuenta las preocupaciones por la salud y la seguridad de los estudiantes, instructores y otros”, dijo el presidente de Harvard Lawrence Bacow en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Viva México!: El grito de AMLO en la Casa Blanca frente a Trump

La jueza de la Corte de Distrito Allison D. Burroughs, anunció el plan del gobierno de desestimar la medida de ICE durante una audiencia teleconferenciada este martes.

Más de 200 universidades habían señalado que la medida migratoria les obligaba a elegir entre abrir sus campus, independientemente de los riesgos para la salud pública debido al coronavirus, u obligar a sus estudiantes internacionales a abandonar el país.

Cincuenta y nueve escuelas, incluidas las prestigiosas universidades de Stanford y Duke, presentaron un breve este lunes en apoyo de la demanda.

#BREAKING: We’re suing the Trump Admin over its threat to deport international students.

Shame on @RealDonaldTrump for risking the health and education of students who earned the chance to study here.#COVID19 is real and we need to keep students and campuses safe. pic.twitter.com/tBfhtcox9B

— Xavier Becerra (@AGBecerra) July 9, 2020