Trump recula: pide a los manifestantes irse a sus casas

Momentos de tensión se viven en el capitolio estadounidense, en la ciudad de Washington, luego de que un grupo de manifestantes partidarios del presidente Donald Trump irrumpiera de forma violenta en el recinto en el momento en que se adelantaba la sesión de certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden.

4:45 p.m.: Confirman que una mujer fue herida de bala en el Capitolio

Una persona fue herida de bala dentro del Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, en medio del caos desatado cuando simpatizantes del presidente Donald Trump invadieron el miércoles el edificio en Washington.

“Una victima de disparos fue transportada desde el Capitolio”, dijo a la AFP una persona vinculada a un servicio de emergencia, para agregar que había “otros heridos” en el área. Según el diario The Washington Post, citando a la policía, la víctima es una mujer blanca herida en el hombro, en tanto la cadena CNN informó que estaba internada en estado crítico.

En rueda de prensa, el jefe de Policía de la ciudad confirmó el hecho, pero no entregó más detalles.

4:35 p.m.: Detectan un artefacto explosivo en la sede del Partido Republicano

Medios estadounidenses reportan que un artefacto explosivo fue hallado en la sede del Comité Nacional Republicano en Washington. El dispositivo fue destruido con éxito. Adicionalmente, se informó que la sede del Comité Nacional Demócrata fue evacuada.

4:20 p.m.: Trump pide a los manifestantes irse a sus casas

Minutos después de la intervención de Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un breve discurso publicado en redes sociales, solicitó a sus seguidores que ingresaron en el Capitolio que lo abandonen y se “vayan a sus casas”.

En la grabación el mandatario pidió paz y reiteró sus cuestionamientos al resultado de las elecciones presidenciales.

4:15 p.m.: Biden exige que Trump salga en televisión para pedir que termine “esta turba”

En una breve intervención, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Bien, solicitó al presidente Donald Trump que exija a las personas que ingresaron a la fuerza al Capitolio que se retiren.

“Esto es un caos y tiene que terminar ahora. Le pido a esta turba que se vaya y que la democracia siga adelante”, dijo.

“Lo que dice un presidente es importante. Sus palabras en su mejor momento pueden inspirar y en el peor momento incitar. Le pido a Trump que se presente en televisión para exigir que termine esta turba”, agregó.

4:00 p.m.: Despliegan la Guardia Nacional

El gobierno estadounidense ordenó desplegar a 1.100 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington. Adicionalmente, el gobernador de Virginia envió miembros de la Guardia de su estado para hacerle frente a los actos violentos registrados.

La tropas, de acuerdo con el New York Times, serán desplegadas en el Capitolio y en otros puntos alrededor de la capital estadounidense.

3:50 p.m.: Vicepresidente exige a los manifestantes abandonar el Capitolio

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien presidía la sesión de certificación de la victoria de Biden, exigió a las personas que irrumpieron en el Capitolio que lo abandonen de “inmediato”.

“La violencia y la destrucción que tiene lugar en el Capitolio de los Estados Unidos debe detenerse ahora. Todos los involucrados deben respetar a los agentes del orden y abandonar el edificio de inmediato”, señaló.

“La protesta pacífica es un derecho de todos los estadounidenses, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y los involucrados serán procesados con todo el peso de la ley”, agregó.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021