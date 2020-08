Trump quiere que vehículos que cruzan la frontera paguen el muro

Compartir esta publicación













El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que México pagará por el muro fronterizo mediante un “peaje” a los vehículos que cruzan la frontera común o un “impuesto” a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares desde la Unión Americana.

Desde la localidad fronteriza de Yuma, Arizona, adonde acudió para dar un mitin sobre inmigración, Trump insistió en que cumplirá su promesa de campaña de que México pagaría por la barrera que él quiere erigir en la frontera común. Así lo dijo dijo al ser cuestionado al respecto por una periodista.Sí, van a pagar por él. Van a pagar por él en la frontera, con los vehículos que entren, vamos a imponer un peaje

La frontera entre los dos países se encuentra cerrada a viajeros no esenciales desde el pasado 21 de marzo y se mantendrá asía hasta por lo menos el 21 de septiembre (Foto: Reuters

Si bien no quiso detallar a cuánto ascendería ese peaje, el mandatario afirmó que sería una cantidad “muy pequeña”, porque, dijo, en condiciones normales hay “millones de autos y camiones” que cruzan cada día la frontera común, ahora cerrada al tráfico no esencial debido a la pandemia de COVID-19.No importa si pagan ahora o en el próximo par de meses. México pagará. Tenemos una relación muy buena con México, y México pagará por el muro

Impondrá Trump peaje en la frontera para pagar el muro https://t.co/DE1lfjvcI6 — MinutoUno (@MinutoUnoTam) August 19, 2020

Ante el bajo indice de cruces diarios registrados actualmente por la contingencia, Trump agregó que “quizá” el presunto pago del muro se logrará mediante una “combinación” de ese peaje y un “impuesto al dinero que se envía de vuelta a México”, en aparente referencia a las remesas que mandan a sus familiares los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de 3.200 kilómetros, en donde viven poco más de 12 millones de personas que interactúan de manera cotidiana usando los 23 puntos de cruce entre los dos países.

Donald Trump saluda mientras recorre una sección del nuevo muro fronterizo México-Estados Unidos construido en San Luis, Arizona (Foto: Reuters)

En condiciones normales es la frontera más activa del mundo, pues el intercambio de bienes y servicios generan un valor de 1.700 millones de dólares diarios.

Trump visitó Yuma dentro de una gira por cuatro estados clave en las elecciones de noviembre, diseñada para criticar a su probable rival en esos comicios, el ex vicepresidente Joe Biden, con motivo de la convención demócrata que se celebra esta semana.

”Hay dos cosas que nunca se hacen viejas: las ruedas y los muros” , subrayó Trump durante su mitin en un hangar del aeropuerto de Yuma, que reunió a cientos de personas sin mantener la distancia social y con algunos de los asistentes sin mascarilla.No podrán remontarlo. Podrían escalar el monte Everest, pero les va a costar mucho superar” la barrera fronteriza”

El presidente estadounidense ha descrito siempre en buenos términos su relación con López Obrador, al que ha agradecido su cooperación en materia migratoria, por la que México impide el paso en su frontera con Guatemala de muchos de los indocumentados que llegan a esa zona con rumbo a Estados Unidos.

Trump dice que impondrá una tarifa a los automóviles que crucen desde México para financiar el muro en la frontera – RT https://t.co/Vj5lfP33s0 — TIENDA-AMERICAN (@TIENDAMERICAN) August 19, 2020

Para impedir que Donald Trump impusiera aranceles a todas las importaciones mexicanas, México firmó hace un año un acuerdo por el que Estados Unidos devuelve a su territorio a los indocumentados que llegan a la frontera común y solicitan asilo en el país del norte, para que esperen allí durante meses a que se resuelvan sus trámites.

PODRÍA INTERESARTE: Texas es el 4to. estado de EEUU en superar las 10 mil muertes por covid

Los acuerdos migratorios con México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que han disminuido el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, sumados a su decisión de negar la entrada al país a todos los solicitantes de asilo debido a la pandemia, han “prevenido una catástrofe de coronavirus en la frontera sur”, afirmó Trump en su anterior visita a Yuma en junio pasado.

“Sin estas medidas, la frontera sur sería un epicentro global de la transmisión del virus”, agregó el presidente, a pesar de que Estados Unidos ya era el país con más casos de contagio y muerte por COVID-19.