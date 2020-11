Trump reconoce que Biden ganó, pero reitera acusación de una elección amañada

El presidente Donald Trump reconoció que el demócrata Joe Biden ganó unas elecciones amañadas por lo que advirtió que queda mucho que recorrer.

“Él gano porque la elección fue amañada”, tuiteó el mandatario estadounidense esta mañana.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020