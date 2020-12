Rusia queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio

México.- El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) anunció este jueves 17 de diciembre la decisión de excluir a Rusia durante dos años de los grandes eventos deportivos; entre ellos los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y el Mundial Catar 2022.

La decisión del TAS obedece a que Rusia incumplió el Código Mundial Antidopaje, por ende, sus atletas no podrán participar en ninguna de las grandes competencias deportivas bajo la bandera de su país, en el cual tampoco se podrán organizar eventos de esta índole durante dos años.

Recordemos que Rusia recurrió al TAS después de que, en diciembre del 2019, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) le impusiera un veto de cuatro años por haber incurrido en dopaje institucional al manipular la base de datos del Laboratorio de Moscú.

Además de perderse los Juegos Olímpicos Tokio 2021 y la Copa del Mundo Catar 2022, el deporte ruso no podrá participar en Mundiales de ningún deporte o algún otro evento olímpico. Aunque si sus atletas son invitados por el país organizador o son miembros del Comité Olímpico internacional (COI), tendrían derecho a excepciones.

Pese a que la AMA se congratuló de la decisión tomada por el TAS, también mostró su “decepción” por la reducción en el veto, toda vez que, como expuso su presidente Witold Banka, “las autoridades rusas manipularon descaradamente e ilegalmente las muestras del laboratorio de Moscú, con el objetivo de disimular un programa de dopaje institucionalizado”.

Sin embargo, la AMA adelantó que respetará la decisión del panel, pues más allá de que el castigo será sólo de dos años, supone una de “las sanciones más severas jamás impuestas a un país por delitos relacionados con el dopaje, y la sentencia respalda claramente el enfoque decidido (…) adoptado por la AMA para abordar eficazmente este asunto”.

Vale decir que Rusia sí podrá jugar la Eurocopa del próximo año, esto en virtud de que la sanción del TAS únicamente involucra competencias a nivel mundial u olímpico.

