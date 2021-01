Twitter castiga a Trump, podría cerrar su cuenta si sigue violando las reglas

Parece que Twitter ya no tendrá la mismas consideraciones con la cuenta del presidente, Donald Trump (@realDonaldTrump), pues la firma anunció el bloqueo temporal por 12 horas y aseguró que si el presidente continúa violando sus políticas “suspenderá la cuenta de forma definitiva”.

“Como resultado de la violencia que se suscita en Washington D.C. hemos eliminado tres tuits de la cuenta @realDonaldTrump, que fueron publicados hoy y tienes severas violaciones a nuestras política de Integridad Cívica”, dijo la red social a través de su cuenta de seguridad.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021