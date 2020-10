Twitter podría suspender tu cuenta si le deseas la muerte a Donald Trump

La red social Twitter advirtió que eliminará todas aquellas publicaciones que deseen la muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que fuera diagnosticado con coronavirus, además de que los usuarios que compartan estos mensajes podrían ver sus cuentas suspendidas.

El pasado viernes el mandatario estadounidense confirmó a través de sus redes sociales que tanto él como su esposa, Melania Trump, habían resultado positivos al COVID 19; posteriormente, fue trasladado a un hospital militar para ser atendido.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

A raíz de este anuncio, algunos usuarios de Twitter comenzaron a compartir diversas publicaciones en las que deseaban la muerte de Donald Trump.

Mediante su cuenta oficial de comunicación, la red social aclaró que “los tweets que desean o esperan la muerte, daños corporales graves o enfermedades fatales contra cualquier persona no están permitidos y deberán eliminarse”; sin embargo, aclaró que esto no significa que la cuenta del usuario sería suspendida.

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf

— Twitter Comms (@TwitterComms) October 2, 2020