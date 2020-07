Altos mandos de Ubisoft renuncian por escándalo de acoso

Compartir esta publicación













Este domingo es el Ubisoft Forward, un evento muy importante para el estudio, pues en él pretende elevar el hype (ánimo) de sus gamers, de cara a los lanzamientos que harán en los siguientes días, pero no llega en buen momento.

Y es que justo hoy anunció que más de uno de sus altos directivos han renunciado a sus cargos, luego de que se revelaran unas investigaciones por casos de acoso de todo tipo, incluido el sexual.

Serge Hascoët, quien era el número dos en el organigrama a dado un paso al costado, así como Cécile Cornet, directora de recursos humanos.

Ante esto, el presidente del estudio, Yves Guillemot, ha señaló que Ubisoft no “ha sido capaz de garantizar a sus colaboradores un ambiente de trabajo seguro e inclusivo”. Esto no es aceptable. Cualquier comportamiento tóxico se opone completamente a los valores con los que nunca he transigido y con los que no transigiré”.

Y la tarea serán complicada, pues las denuncias por acoso están en varios países: Brasil, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. Entre los relatos que han publicado en redes sociales, empleados y exempleados del estudio están el de una mujer que asegura que en una fiesta, uno de sus compañeros le pidió que le practicara sexo oral, otra afirma que el director creativo del estudio de Montreal le había lamido la cara a una colaboradora, en una fiesta.

Muchos esperaban que en el Ubisoft Forward, el estudio hablara sobre la grave situación; sin embargo, no será así.

“Ubisoft Forward llega en un momento con importantes cambios internos. Ya que todo el contenido fue pregrabado, queremos reconocer que los problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente no serán tratados directamente en el show. Tenemos trabajo importante por hacer y estamos comprometidos con este proceso. Pronto daremos más información”, mencionó en Twitter.