Llamada de ‘broma’ desata operativo policial en Ubisoft Montreal

CANADÁ.- La Policía de Montreal confirmó que una llamada de ‘broma’ desató la movilización policiaca en la sede de la empresa de videojuegos Ubisoft, en la ciudad de Montreal.

Esta tarde elementos de las unidades tácticas de Canadá acudieron a las inmediaciones de la empresa de videojuegos luego de que una llamada les alertara sobre una posible toma de rehenes.

Luego del operativo, donde no se encontró ninguna amenaza, los empleados fueron desalojados mientras se realizó una minuciosa investigación.

Ubisoft es una famosa empresa de videojuegos, creadora de títulos como Assassin’s Creed y Prince of Persia.

“No se ha identificado ninguna amenaza por ahora. Actualmente estamos evacuando el edificio”, comentó la policía en un mensaje de Twitter.

Ubisoft Montreal

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

