UISD: Regresarán a clases el 19 de abril

Directivos del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) regresarán a clases a cientos de estudiantes de todos los niveles a partir del 19 de abril para que se regularicen en sus materias y puedan aprobar el año.

“Tenemos muchos estudiantes en primaria, secundaria y preparatoria que por alguna razón no están llevando bien sus clases y sus calificaciones no son satisfactorias, por eso se tomó la decisión de pedirles que vayan a clases presenciales”, dijo Javier Montemayor, miembro de la mesa directiva de UISD.

Agregó que son estudiantes que realizan deportes, que están en la banda, en los grupos de música, de baile y porrismo además de otras actividades extracurriculares los que más apoyo requieren para mejorar calificaciones.

TE PUEDE INTERESAR: LAREDO, TX: Apertura total de parques y albercas para ‘La Coneja’

Mencionó que por ahora las clases presenciales están abiertas para todos pero los padres pueden decidir de manera voluntaria si los mandan a la escuela o prefieren recibir clases en línea desde sus hogares.

“A partir del 19 de abril vamos a regresar a las escuelas a más de la mitad de las maestras en todos los niveles para que puedan dar apoyo a los estudiantes que requieran de asistencia para subir calificaciones, ellas van a dar atención personalizada”, indicó.

De acuerdo con Montemayor, el objetivo es lograr que estos estudiantes tengan éxito y puedan aprobar el año escolar.

Montemayor consideró muy factible también que a partir del mes de agosto, cuando dé comienzo el nuevo ciclo escolar, ya se puedan realizar clases presenciales al 100 por ciento en todas las escuelas de UISD.

Para ello se vacunan a las maestras, choferes, personal de cocinas, administrativo y a los estudiantes mayores de 16 años.

📣 COVID-19 UPDATE (03/31):

➡️ Hospitalization rate is at 2.53%

➡️ 7 patients in ICU

➡️ First Doses Administered: 45.23%

➡️ Fully Vaccinated: 24.07%

➡️ 65+ population who have received a vaccine: 69.41%

More information: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/CJM6y2vBAv

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 31, 2021