Último Blockbuster del mundo se convierte en Airbnb y podrás alojarte en el

Airbnb está haciendo hasta lo imposible por mantenerse a flote en medio de la pandemia y parece haber encontrado una solución en el último Blockbuster en el mundo.

Su más reciente hazaña ha sido poner el último Blockbuster como departamento para que visitantes puedan pasar la noche ahí.

Si eres un apasionado al cine y el Blockbuster te trae buenos recuerdos, esto sin duda te interesa.

Sandi Harding, la gerente del último Blockbuster del mundo -ubicado en la ciudad de Bend, Oregon, Estados Unidos- decidió darle un giro a la sucursal para ofrecer una experiencia que le recuerde a los clientes las glorias noventeras.

Los próximos 18, 19 y 20 de septiembre las puertas de la tienda abrirán a amantes del cine organizados en grupos de hasta cuatro personas para que pasen la noche en su interior y tengan acceso a todas la películas del inventario.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020