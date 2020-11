Una tradición encendida

Compartir esta publicación













“Tenemos ya 10 años de producir carbón vegetal, yo emprendí esto y de aquí se mantienen trece familias que trabajan en Niño Artillero perteneciente al municipio de Ciudad Anáhuac, Nuevo León, en el Rancho Doble G”, informó Corando Garza Garza.

El joven eligió emprender la producción del carbón con leña de mezquite y huizache, plantas endémicas de la región que se utilizan en las parrilladas o carnes asadas muy típicas de esta región en nuestra gastronomía y emplear a varios ejidatarios que al vender algunos de ellos sus derechos al agua, dejaron de sembrar en el Distrito de Riego 04.

Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la carrera de Licenciado en Administración de Empresas, cumplió con sus padres de culminar una carrera profesional en 2017 y regresó a dedicarse al rancho en diversas actividades, algo distinto a sus hermanos y compañeros de Facultad.

La leña de mezquite y huizache se corta con motosierra o machete en esta región.

“El proceso es simple, se corta la leña en campo con motosierra o hacha después se coloca en tierra en forma de pirámide o volcán para prepararlo”, dijo.

Explicó que se coloca en forma circular y se le pone paca zacate, después se tapa con algunas láminas y se tapa con tierra.

“Es muy rápido el proceso, se prende y se tapa, cuando se enciende y se pone rojo está ya en punto listo el carbón, en tiempo depende de la cantidad de leña, si son dos toneladas de leña dura tres días, tres toneladas cuatro días, cinco toneladas cinco días”, detalló Corando Garza.

En el municipio destacó que sólo se procesa leña de mezquite y huizache con una producción de 10 toneladas mensuales y 120 anuales que ofrece trabajo a personas de las comunidades cercanas y del propio lugar.

“Es un modus vivendis de este municipio de Ciudad Anáhuac, todos ellos eran agricultores, si no existiera esta fuente tendrían que emigrar”, indicó.

Al acabarse esta fuente y se dejará de producir el carbón vegetal, se tendrían que ir a otros lugares a buscar fuentes de trabajo para subsistir y alimentar a sus familias.

“Aquí en la zona norte somos fanáticos de las carnes asadas una o dos veces por semana y reunirnos con los amigos o familiares y prender la lumbre, es una tradición muy generalizada”, comentó.

Sólo en la región de la producción de carbón subsisten más de 400 familias, en su mayoría ex agricultores.

Viniendo del tronco del mezquite al cocinar la carne en la parrilla, el carbón aromatiza los alimentos, ya sea la carne de res, pollo, cerdo o borrego, elotes, papas, o algunas verduras y vegetales que acompañan estos platillos norteños.

“El mezquite y huizache yo que tengo diez años de comercializarlo, definitivamente con otras competencias de madera, nos hemos dado cuenta el la diferencia de sabor en las carnes asadas o hamburguesas, ya sea con encino, nogal u otro tipo de madera, logramos diferenciar que no es el mismo sabor”, especificó.

La resina, los minerales de la tierra misma arenisca, en una zona semidesértica le proporcionan un sabor distinto a otras maderas proporcionando un sabor muy especial que llega al paladar mediante los alimentos, con un dorado en el exterior y suavidad y jugoso en el interior con un exquisito ahumado que llega al paladar de los comensales.

“Yo aprendí el proceso de la elaboración y cocción del carbón, por eso está negro durante la marcha, viendo más y ciertos trabajadores que me explicaron los procesos, no debe quemarse por completo porque se hace ceniza, el tallo cortas un leño y tiene como blanco en la orilla y en el centro la madera ese es el carbón”, contó.

Todo el proceso que se está humeando hasta tomar un color blanco, el agua del tronco que se encuentra justo en las llamadas chavetas, los montículos humeantes que mantienen cocinando el carbón por horas.

“Un costal anda alrededor de 18 a 22 kilos y el costo varía dependiendo la zona y los clientes en siete y diez pesos y en Estados Unidos el equivalente a quince pesos el kilo y va para arriba, cada vez hay menos mezquite”, afirmó Garza Garza.

Los montículos de carbón humeantes están en espera de terminar su proceso listo para ser depositados en costales de 18 a 22 kilos

Al haber mucha disminución consiente de que la materia al provenir de un medio natural puede acabar, piensa que se tendrá que cambiar al uso de gas, estufas eléctricas o utilizar y aplicar saborizantes, sazonadores que sustituyan el sabor del mezquite. “Todavía se sigue procesando por semana y hay capacidad de mezquite y huizache, pero llegará un momento que habrá disminución y de esto dependen más de 400 familias que se emplean, viven de esto porque no hay empleos y los gobiernos no dan una solución, ¿de qué van a comer si no ofrecen empleos?”, cuestionó.

El asado es una forma primitiva de cocinar los alimentos que no pierde actualidad en las nuevas generaciones y el carbón con leña de mezquite y huizache se utiliza para ello, pero no se sabrá hasta cuándo sea posible disponer de los singulares troncos.

“Produzco, compro y vendo carbón, empleo a trabajadores ahora mismo el campo es algo difícil, hay más carboneros, ganaderos que agricultores, por falta de apoyos, agua o la tierra cansada, se saca más carbón que grano”, concluyó Corando Garza Garza.