Universidades públicas deben de eliminar cuotas, solicitó AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a las universidades públicas administrar su presupuesto con honradez y austeridad, al señalar que “esto va a permitir quitar las cuotas”.

En su primera conferencia de prensa matutina del 2021, desde Palacio Nacional, el mandatario destacó que se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en universidades públicas, debido a que en ocasiones éstas son elevadas e impiden que se pueda estudiar en las instituciones.

“Tienen que irse quitando las cuotas, para eso no solo es que reciban más presupuesto las universidades, es un medio, una opción que tengan más recursos, pero también se tiene que hacer un esfuerzo respetando su autonomía para que se administre con honradez el presupuesto, que no se roben el dinero y que haya austeridad republicana”, dijo.

López Obrador hizo un llamado a respetar la autonomía; solicitó la creación de un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción, lo que a su vez permitirá garantizar la gratuidad, así retirar las cuotas.

“Es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre, no es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundo.

“Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin estudiar, que no haya rechazados como antes. Aún con la privatización llegó el momento que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas, se auspició que se abrieran muchas y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas, creció la matrícula pero se estancó porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura por muy barata que sea”, comentó.

